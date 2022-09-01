Звонок с переводчиком в службу поддержки ebay

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Закрыт15 заявок521 просмотр

Cуть звонка в следующем, у меня есть Украинский аккаунт там порядочные лимиты , но на данный момент из-за войны я выехала с территории Украины. Согласно политики ebay в новой стране я должна работать с нового аккаунта, и мне нужно повысить лимиты.

3 года назад
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