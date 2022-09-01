Перевод RU>EN (футбол)

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Нужно перевести текст на футбольную тематику (кол-во символов без пробелов 6500) с русского на английский. Очень важно, чтобы у вас было понимание футбольной терминологии и чтобы вы имели опыт перевода подобных текстов о футболе.

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