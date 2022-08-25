Требуется перевод меню и небольшого описания на румынский и английский языки. Ищем только носителей языков, без использования автоматических переводчиков. Убедитесь, что перевод будет качественным и естественным для носителей.
Перевод с украинского на французский (мед. документация)
Нужно перевести 5-7 страниц текста с медицинским диагнозом и анализами на французский. В лс скину фото для оценки колл-во текста
Заявки фрилансеров
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