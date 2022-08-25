Требуется написать статью на английском языке на тему нейронных сетей, машинного обучения и генерации текста. Статья должна быть оригинальной, интересной и легко читаемой, с акцентом на полезную информацию для читателей. Возможен обзор или рерайт существующих материалов. Ожидается размещение статьи на платформе Medium.