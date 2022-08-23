Перевод в паре: "китайский-английский", "китайский -русский"

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Закрыт21 заявка355 просмотров

Требуется ответственный исполнитель для перевода игровых текстовых файлов с китайского языка на английский язык + русский язык. Подробнее о объёме и оплате опишу при личной беседе.

3 года назад
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