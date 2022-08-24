Требуется перевод небольшого текста объемом до 1000 знаков с русского на английский язык. Тематика: криптовалюты. Пример текста включает действия с деньгами и монетами.
Перевод текста на румынский и английский
Добрый день. Требуется перевести меню и небольшое описание на Румынский и Английский. Только носители языков (без гугла и переводчиков).
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