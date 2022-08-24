Перевод текста на румынский и английский

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Закрыт19 заявок667 просмотров

Добрый день. Требуется перевести меню и небольшое описание на Румынский и Английский. Только носители языков (без гугла и переводчиков). 

3 года назад
denisftomov
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