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  • Написать статью на английском на IT тему + размещение на medium

    Требуется написать статью на английском языке на тему нейронных сетей, машинного обучения и генерации текста. Статья должна быть оригинальной, интересной и легко читаемой, с акцентом на полезную информацию для читателей. Возможен обзор или рерайт существующих материалов. Ожидается размещение статьи на платформе Medium.

    Написание постовНаписание статейМашинное обучение
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад