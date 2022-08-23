Требуется перевод текста в азбуку Морзе с высокой точностью. Необходимо учитывать стандарты и правила для корректного выполнения задачи. Обеспечьте правильное соответствие символов и знаков.
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