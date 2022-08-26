Расшифровать и перевести 3 видео с испанского на русский язык

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Закрыт1 заявка222 просмотра

Нужно расшифровать и перевести в текст 3 видео с испанского на русский язык.

Общая продолжительность всех видео 24 минуты. Они все на испанском языке.

Estructura

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Ejemplos de depósitos realizados

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3 года назад
jimkemp
Максим 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад