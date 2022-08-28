Перевод медитаций с русского на английский язык

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Закрыт79 заявок1186 просмотров

Наша компания разрабатывает приложение для медитаций и психологической поддержки. Требуется переводчик текстов с русского на английский. Одна медитация 1000-2000 слов (около 5000 знаков).Обязательна вычитка носителем языка.

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