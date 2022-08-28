Требуется перевести 623 страницы художественного текста с украинского на русский язык. Важно сохранить суть диалога. Текст предоставляется в формате WORD, перевод также должен быть выполнен в WORD с размером шрифта 16. Срок выполнения — до месяца. Оплата за работу составит 27.000 грн.