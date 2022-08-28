Требуется перевести 623 страницы художественного текста с украинского на русский. Важно сохранить суть диалога. Перевод должен быть выполнен в формате WORD с размером шрифта 16. Срок выполнения - до месяца. Оплата 27.000 грн.
Перевод медитаций с русского на английский язык
Наша компания разрабатывает приложение для медитаций и психологической поддержки. Требуется переводчик текстов с русского на английский. Одна медитация 1000-2000 слов (около 5000 знаков).Обязательна вычитка носителем языка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $750Переводынет заявокЗакрыт3 года назад
- $700
Требуется перевести 623 страницы художественного текста с украинского на русский язык. Важно сохранить суть диалога. Текст предоставляется в формате WORD, перевод также должен быть выполнен в WORD с размером шрифта 16. Срок выполнения — до месяца. Оплата за работу составит 27.000 грн.Переводы390 заявокЗакрыт3 года назад
- $800
Требуется перевод текста с английского на русский объемом 512 страниц. Текст необходимо перевести в формате WORD с размером шрифта 16. Срок выполнения — 34 дня. Оплата за работу составляет 30.000 грн.Переводы248 заявокЗакрыт3 года назад
- $727
Требуется перевод художественного текста с украинского на русский объемом 623 страницы. Важно сохранить суть диалога. Перевод должен быть выполнен в формате WORD, размер шрифта 16. Срок выполнения - до месяца. Оплата - 27.000 грн.Переводы180 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод 140 страниц формата А4 с немецкого языка на английский. Необходима точность и соответствие оригиналу. Ожидается качественный и профессиональный перевод.Переводы18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод 5-7 страниц медицинской документации с украинского на французский язык. Документы содержат диагнозы и результаты анализов. Ожидается точный и профессиональный перевод с учетом медицинской терминологии.Переводы53 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется перевод меню и небольшого описания на румынский и английский языки. Ищем только носителей языков, без использования автоматических переводчиков. Убедитесь, что перевод будет качественным и естественным для носителей.Переводы19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод небольшого текста объемом до 1000 знаков с русского на английский язык. Тематика: криптовалюты. Пример текста включает действия с деньгами и монетами.Переводы136 заявокЗакрыт3 года назад
Виконати переклад тексту з української на англійську мову. Очікується точність і відповідність стилю оригіналу. Професійний підхід до кожного замовлення.Переводы195 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод текста в азбуку Морзе с высокой точностью. Необходимо учитывать стандарты и правила для корректного выполнения задачи. Обеспечьте правильное соответствие символов и знаков.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад