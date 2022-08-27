Необходимо сделать перевод текста с английского на русский 512 страниц

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Необходимо сделать перевод текста с английского на русский 512 страниц. Текст находится в WORD, нужно сделать перевод также в WORD, размер шрифта 16. Срок 34 дня. За работу 30.000 грн

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