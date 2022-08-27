Требуется перевод художественного текста с украинского на русский объемом 623 страницы. Важно сохранить суть диалога. Перевод должен быть выполнен в формате WORD, размер шрифта 16. Срок выполнения - до месяца. Оплата - 27.000 грн.
Необходимо сделать перевод текста с английского на русский 512 страниц
Необходимо сделать перевод текста с английского на русский 512 страниц. Текст находится в WORD, нужно сделать перевод также в WORD, размер шрифта 16. Срок 34 дня. За работу 30.000 грн
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