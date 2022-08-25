Нужно перевести текст с украинского на русский 623 страницы

$750
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Закрытнет заявок3042 просмотра

Нужно перевести с украинского на русский 623 страницы художественного текста, текст простой. Важно передать суть диалога нашим партнерам. Текст находится в WORD, нужно сделать перевод также в WORD, размер шрифта 16. Сроки до месяца. За работу 27.000 грн

оставляйте предложение по ссылке:

https://freelance-area.org.ua/projects/texts/Nuzhno-perevesti-tekst-s-ukrainskogo-na-russkij-623-stranicy-7409

3 года назад
guest_16616749041195
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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