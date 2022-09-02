Проверить перевод с украинского на английский 30 слов

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Завершен27 заявок498 просмотров

Тематика - лейба внутри одежды с рекомендациями по уходу.

3 года назад
Fasdew
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

chetverzhuk
46 лет
10 лет в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$1
1 день
Просто отличный специалист! Все было сделано быстро и именно так, как надо - с пониманием тонкостей речи носителей языка.
Спасибо за заказ, мои рекомендации!

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