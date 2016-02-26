chetverzhuk

Юрий Четвержук chetverzhuk

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ с/на АНГЛИЙСКИЙ

Выполняю качественные ручные переводы в парах RU-EN и UKR-EN.

Тематики: общая, техническая, юридическая, финансовая, бизнес, крипто, инвестиции, а также художественный и литературный перевод.

Дипломированный переводчик с опытом работы более 13 лет.

Ставка: от $4 за 1000 знаков с пробелами или от $0.03 за слово. Работаю по предоплате либо БС.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

P.S. Есть команда переводчиков различных языков для выполнения любых переводческих проектов.

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Отзывы заказчиков

Fasdew
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Проверить перевод с украинского на английский 30 слов
Просто отличный специалист! Все было сделано быстро и именно так, как надо - с пониманием тонкостей речи носителей языка.
Спасибо за заказ, мои рекомендации!
Ответный отзыв
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Проверить небольшой текст на английском
Быстро, чётко. Доволен сотрудничеством!
Спасибо за заказ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Frodotext
46 лет
12 лет в сервисе
Был
37 минут назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать 500 символов на английском, привести в native-вид
Очень приятный в общении исполнитель, показал высокое знание английского языка, выполнил задание оперативно. Рекомендую услуги Юрия!
Рад был сотрудничеству! Рекомендую Михаила как порядочного и надежного заказчика!
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевод статьи
Качественный перевод, и очень оперативный, к тому же
Отличный заказчик - четкое задание, своевременная оплата, конструктивное общение по проекту - рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Переводы
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
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