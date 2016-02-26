ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ с/на АНГЛИЙСКИЙ
Выполняю качественные ручные переводы в парах RU-EN и UKR-EN.
Тематики: общая, техническая, юридическая, финансовая, бизнес, крипто, инвестиции, а также художественный и литературный перевод.
Дипломированный переводчик с опытом работы более 13 лет.
Ставка: от $4 за 1000 знаков с пробелами или от $0.03 за слово. Работаю по предоплате либо БС.
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
P.S. Есть команда переводчиков различных языков для выполнения любых переводческих проектов.
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Портфолио
- Перевод RU>EN сайта дизайн-студии397 просмотров
- Перевод RU>EN резюме450 просмотров
- RU->EN перевод сайта инвестиционной компании628 просмотров
- RU->EN перевод договора купли-продажи700 просмотров
- RU->EN перевод договора поставки620 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
Просто отличный специалист! Все было сделано быстро и именно так, как надо - с пониманием тонкостей речи носителей языка.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, мои рекомендации!
$5
10 баллов
4 года назад
Быстро, чётко. Доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
Очень приятный в общении исполнитель, показал высокое знание английского языка, выполнил задание оперативно. Рекомендую услуги Юрия!
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству! Рекомендую Михаила как порядочного и надежного заказчика!
$1
10 баллов
9 лет назад
Качественный перевод, и очень оперативный, к тому же
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четкое задание, своевременная оплата, конструктивное общение по проекту - рекомендую к сотрудничеству!
Переводы
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
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