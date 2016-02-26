ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ с/на АНГЛИЙСКИЙ

Выполняю качественные ручные переводы в парах RU-EN и UKR-EN.

Тематики: общая, техническая, юридическая, финансовая, бизнес, крипто, инвестиции, а также художественный и литературный перевод.

Дипломированный переводчик с опытом работы более 13 лет.

Ставка: от $4 за 1000 знаков с пробелами или от $0.03 за слово. Работаю по предоплате либо БС.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

P.S. Есть команда переводчиков различных языков для выполнения любых переводческих проектов.