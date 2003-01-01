Здравствуйте.
Мои правила таковы:
Точность, вежливость, грамотность и стиль – вот самые важные составляющие Вашего текста.
Если Вас не устраивает пробный текст, Вы не платите ничего.
Стоимость текста – всего лишь ½ цента за знак, то есть 5 долларов (WMZ) за 1000 знаков. Яндекс деньги просьба не предлагать.
За срочность – небольшая доплата.
Не более 10 000 знаков в день, за объем и срочность – доплата x2 (10 WMZ/1000 знаков).
Предпочитаю держать связь через ICQ, 427608772.
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