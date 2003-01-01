Копирайтинг, тексты для сайтов, опыт работы - 7 лет

Здравствуйте.

Мои правила таковы:

Точность, вежливость, грамотность и стиль – вот самые важные составляющие Вашего текста.

Если Вас не устраивает пробный текст, Вы не платите ничего.

Стоимость текста – всего лишь ½ цента за знак, то есть 5 долларов (WMZ) за 1000 знаков. Яндекс деньги просьба не предлагать.

За срочность – небольшая доплата.

Не более 10 000 знаков в день, за объем и срочность – доплата x2 (10 WMZ/1000 знаков).

Предпочитаю держать связь через ICQ, 427608772.

Лучшие работы, 2006-2012

Рами Блект – персональный сайт

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ООО "Точприбор Северо-Запад"

www.tochpribor-nw.ru/

ООО "СТРОЙ-АСУ" – создание слаботочных и силовых сетей.

www.stroy-asu.ru/

LTM Company Oy (Финляндия), изготовитель фасадных материалов.

www.oooltm.ru/

ЗАО "Измерительные технологии", электроэрозионное оборудование.

www.meatec.ru/

"Зворыкинский проект" – программа Федерального агентства по делам молодежи.

http://www.innovaterussia.ru/patents/about/

Компания "Асфальтстрой",асфальтировка, укладка асфальта, дорожное строительство, аренда спецтехники.

www.asfaltstroy.com

Торговое холодильное оборудование

refro.ru/

Русская школа тенниса

www.tennis-game.ru

Балтийские Инженерные Системы

www.baltengsyst.ru/

"РуссКартон" (RussCarton) – многопрофильная торгово-производственная компания

www.proletarii.ru/

Тренажеры для дома

www.silach.ru/

Удобная система документооборота для бизнеса

qflow.ru/

Предприятия компании "Русский Осетр"

www.rustraditions.com/

Электронные авиабилеты

go2see.ru/

ЗАО "Газпром"

http://www.gazpromss.ru/production/ballast_unit/

и другие тексты

"Кубаньвессервис" – автомобильные, железнодорожные весы

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