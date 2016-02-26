Перевод статьи

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Завершен1 заявка150 просмотров

в аттаче

9 лет назад
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chetverzhuk
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
9 лет назад
$1
1 день
Качественный перевод, и очень оперативный, к тому же
Отличный заказчик - четкое задание, своевременная оплата, конструктивное общение по проекту - рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

chetverzhuk
46 лет
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
9 лет назад