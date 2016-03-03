Тестовое задание на перевод текста

Необходим качественный перевод текста англ-рус с сохранением разметки страницы (оглавление, пункты, параграфы и т.д.). При переводе использовать общепринятые слова и фразы русского языка, будто рассказываете что-то своему знакомому ... Машинный перевод недопустим - текст должен быть связным и естественным.

Разумеется, что машинные команды, а так же названия программ (пример windows, ddos, Whatsapp, etc ...) следует оставить неизменными.

Слов 952

Знаков без пробелов 4640