Тестовое задание на перевод текста

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Завершен1 заявка157 просмотров

Необходим качественный перевод текста англ-рус с сохранением разметки страницы (оглавление, пункты, параграфы и т.д.). При переводе использовать общепринятые слова и фразы русского языка, будто рассказываете что-то своему знакомому ... Машинный перевод недопустим - текст должен быть связным и естественным.

Разумеется, что машинные команды, а так же названия программ (пример windows, ddos, Whatsapp, etc ...) следует оставить неизменными.

Слов 952

Знаков без пробелов 4640

9 лет назад
guestadvertur
Сергей 
51 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
2 дня
Быстро и качественно сделал перевод статьи с английского на русский язык.
Все прошло отлично!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад