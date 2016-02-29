Перевод фразы ~50 символов с русского на английский.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен27 заявок913 просмотров
#1$10

Необходимо перевести с русского на английский название компании плюс слоган. Потому Важен не просто грамотный перевод, но и стилистически красивый.

Фраза к переводу "Профит-студия Дмитрия Кузнецова. Поток клиентов за полцены".

Комментарии к тексту:

Бизнес - интернет-маркетинг, интернет реклама, повышение конверсии сайтов, создание продающих сайтов, консалтинг системы продаж. "Профит" - собственно и так уже по английски - прибыль, "студия" - в значении как например "студия веб-дизайна"

"Поток клиентов за полцены" - в среднем после наших мероприятий у нашего заказчика рекламно-маркетинговые расходы на привлечение каждого нового клиента уменьшаются в два раза. То есть он может либо рекламный бюджет сократить в два раза либо на том же бюджете получать в два раза больше клиентов.

То есть мы обеспечиваем нашему заказчику поток клиентов в среднем в два раза дешевле чем он на такое же количество клиентов тратит до нас.

Учитывать что в английском варианте Дмитрий Кузнецов - Dmitry Kuznetsov

9 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

ksenia-s94
Ксения 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
Честная победа! Перевод красивый, без желания "пересказать слоган своими словами" как делали многие участники.
Отличный заказчик! Оплата в срок, конкурс прошел быстро, а задание было чётко поставлено! Спасибо)

Заявки фрилансеров

ksenia-s94
Ксения 
30 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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