Переводчик EN-RU

О нас:

Мы digital-маркетологи, компания Авада.

Я являюсь менеджером проектов, в т.ч. обсуждаемого.

Речь идет о продвижении сайта http://www.apparound.com/

Эта компания занимается созданием и реализацией CPQсистем.(Тематика, смежная с CRM)

Нужно перевести текст ок 25000 знаков.

Крайне важна компетенция переводчика как в плане качества литературного перевода, так и знание тематики CRM и ERP систем, понимание предназначения и особенностей CPQ систем.

Если вы готовы также быть автором текста по нашему ТЗ в рамках указанной тематики - скажите, будет очень круто и отдельно оплачено.

Прилагаю тестовое задание на перевод.

Рецензировать его будет в т.ч. руководство заказчика (два билингвала, бизнес и тематику перевода знают досконально - планку, надеюсь, понимаете).

От вас нужно:

1. Выполнить тестовое задание

2. если есть другие ваши примеры работы, отвечающие тематикезаказа, тоже с удовольствием посмотрю.

3. Если готовы также быть автором - напишите, пришлю тестовое.

4. стоимость вашего труда за 1800 зн.

5. срок исполнения заказа с момента его поступления.

ВАЖНО: качественного англоязычного переводчика ищем уже в 3-й раз. Если вы не разбираетесь в указанной тематике и английский у вас ниже

advanced, просьба не откликаться на объявление.