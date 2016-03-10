Нужен перевод аудиоматериалов Тони Роббинса

Ищем исполнителя на интересное творческое задание для осуществления благородной миссии. Требуется переводчик для расшифровки аудиозаписи на английском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе на русском языке.

Ссылка на ресурс:

www.youtube.com/watch?v=U...

Что требуется в результате: только русский перевод этой записи в формате ворда.

Нужен человек:

- свободно владеющий английским языком,

- знакомый с книгой лайф-коуча Энтони Роббинса.

Приветствуется личная заинтересованность в учении Энтони Роббинса.

Оплата: 30 рублей за минуту видео