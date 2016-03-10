Нужен перевод аудиоматериалов Тони Роббинса

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Завершен12 заявок333 просмотра

Ищем исполнителя на интересное творческое задание для осуществления благородной миссии. Требуется переводчик для расшифровки аудиозаписи на английском языке. В дальнейшем планируется публикация выступления Энтони Роббинса в свободном доступе на русском языке. 

Ссылка на ресурс: 

www.youtube.com/watch?v=U... 

Что требуется в результате: только русский перевод этой записи в формате ворда.

Нужен человек: 

- свободно владеющий английским языком,   

- знакомый с книгой лайф-коуча Энтони Роббинса.  

Приветствуется личная заинтересованность в учении Энтони Роббинса.  

Оплата: 30 рублей за минуту видео

9 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

freelanceanna
Анна 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$176
10 дней
Перевод на высшем уровне! Буду обращаться еще. Всем рекомендую этого исполнителя.
Прекрасный доброжелательный заказчик, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

freelanceanna
Анна 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад