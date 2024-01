freelanceanna

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР И ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ

Образование:

1. Высшее филологическое образование (Российский Государственный Гуманитарный Университет)

2. Master of Science in Project Management (University of Adelaide, Australia)

Языки:

русский, английский, испанский

Навыки:

Memsource, владение Microsoft Word, умение грамотно и красиво выражать мысли на русском, английском и испанском языках

Средняя скорость: 10-15 переводческих страниц в день (в зависимости от сложности текста)Тариф: 180 рублей за 1000 знаков без пробелов исходного текста.

Кратко о себе:

Перевожу и редактирую тексты, тематика: менеджемент, бизнес, интернет, IT, техника, реклама, туризм, общая тематика, художественные тексты.

Опыт работы - менеджмент интернет-проектов (рабочий язык английский), редактор-переводчик (письменные переводы), последовательный перевод с/на английский и испанский языки (заводы, выставки)

Методы оплаты: Юнистрим, Western Union, Яндекс-Деньги, QIWI, Сбербанк