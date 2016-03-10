freelanceanna

Анна freelanceanna

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР И ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ

Образование:

1. Высшее филологическое образование (Российский Государственный Гуманитарный Университет)

2. Master of Science in Project Management (University of Adelaide, Australia)

Языки:

русский, английский, испанский

Навыки:

Memsource, владение Microsoft Word, умение грамотно и красиво выражать мысли на русском, английском и испанском языках

Средняя скорость: 10-15 переводческих страниц в день (в зависимости от сложности текста)Тариф: 180 рублей за 1000 знаков без пробелов исходного текста. 

Кратко о себе:

Перевожу и редактирую тексты, тематика: менеджемент, бизнес, интернет, IT, техника, реклама, туризм, общая тематика, художественные тексты.

Опыт работы - менеджмент интернет-проектов (рабочий язык английский), редактор-переводчик (письменные переводы), последовательный перевод с/на английский и испанский языки (заводы, выставки)

Методы оплаты:  Юнистрим, Western Union, Яндекс-Деньги, QIWI, Сбербанк

Отзывы заказчиков
Mixylo77
Олег 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Google Adwords Project for EU (Spain). Spanish-language writer needed
Спасибо огромное за отличную работу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество при возможности.
Очень было приятно работать с Олегом - всегда вежливый, доброжелательный, помогал по ходу выполнения заказа. Рекомендую!
Ответный отзыв
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Рерайт на английском
Отличные тексты! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Анжела, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Oktu
Олег 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Нужен переводчик с русского на американский
Внимательно, качественно, грамотно.
Прекрасный доброжелательный заказчик, всегда четко поставленная задача и оплата сразу после сдачи перевода.
Ответный отзыв
elinak1989
Элина 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$176
10 баллов
8 лет назад
Нужен перевод аудиоматериалов Тони Роббинса
Перевод на высшем уровне! Буду обращаться еще. Всем рекомендую этого исполнителя.
Прекрасный доброжелательный заказчик, своевременная оплата
Ответный отзыв
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Написать текст с аудио (английский)
Прекрасный, ответственный специалист. Смело рекомендую! Удачи!
Очень рада сотрудничеству с Мариной - четко поставленная задача, доброжелательность и оперативная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв