Рерайт на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок207 просмотров

Нужно отрерайтить много текстов на английском языке.

Цена: 30 грн за 1000 символов без пробелов.

Только высокий уровень английского.

9 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

freelanceanna
Анна 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$1
10 дней
Отличные тексты! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Анжела, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

freelanceanna
Анна 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад