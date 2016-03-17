Требуется грамотный каоперайтер, умеющий тактично убедить человека в необходимости нашей услуги. Так же проэкта новый, требуется внушение доверия
Рерайт на английском
Нужно отрерайтить много текстов на английском языке.
Цена: 30 грн за 1000 символов без пробелов.
Только высокий уровень английского.
Выбранный исполнитель
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