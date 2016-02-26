Нужна статья на тему: « как правильно подобрать ключевые слова».

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Нужна статья на тему: «как правильно подобрать ключевые слова». Уникальность не ниже 95%.

Структура статьи:

1.Начало (краткое описание).

2.Середина (полное изложение всего материала).

3.Конец (Логичное заключение).

Ключевое слово: «как правильно подобрать ключевые слова".

Что нужно описать:

1. Как правильно подбирать ключевые слова в https://wordstat.yandex.ru

2. Какие операторы используются для правильного подбора ключей ( "!" и. т.д.) Расписать. Привести пример.

3. Какие методы для подбора ключевых слов существую, кроме https://wordstat.yandex.ru и в чем их фишки (допустим базы Постухова, словоеб, кейколлектор и.т.д)

Не нужно лить воду, а писать только для людей. Постарайтесь раскрыть полностью тему. Текст должно быть интересно читать.

Не стоит открывать первый попавшийся сайт по данному запросу и рерайтить его, переставляя слова. Такие работы ОПЛАЧИВАТЬ НЕ БУДУ!

Почитайте, поинтересуйтесь.

Если работа будет хорошо выполнена дам много подобных заданий и белый список+хороший отзыв.

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35 рублей за 1000 кило

9 лет назад
dobrevich
Алексей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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