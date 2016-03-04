Здравствуйте,

нужно написать 6 текстов по 1000 збп, очень простые. Больше, чем 1050 збп писать не стоит.ТЗ проще некуда. Пример текста сброшу, но необязательно писать, опираясь на него, текст для ознакомления. Нужно будет 2-3 раза написать в тексте ключевую фразу. Готова заплатить 50 рублей за 1000 збп. Срок не горит, но чем быстрее, тем лучше.

Оплата на карту Сбербанка.