Написать 6 текстов по 1000 збп

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки576 просмотров

Здравствуйте,

нужно написать 6 текстов по 1000 збп, очень простые.  Больше, чем 1050 збп писать не стоит.ТЗ проще некуда. Пример текста сброшу, но необязательно писать, опираясь на него, текст для ознакомления. Нужно будет 2-3 раза написать в тексте ключевую фразу. Готова заплатить 50 рублей за 1000 збп. Срок не горит, но чем быстрее, тем лучше. 

Оплата на карту Сбербанка.

9 лет назад
noproblemis
Мария 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Анна качественно выполнила работу, все, как мне нужно было. Были небольшие правки, но все сделано было быстро. Рекомендую.
Мария ставит понятные задачи исполнителю. Оплата быстро, без задержек. Просто и приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mamulya75
Анна 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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