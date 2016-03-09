Только для геймеров! Написать обзор браузерной игры.

Вместо копирайта сделал рерайт. Статья получилась непригодной, тк там был описаны функции, которых в игре нет. Исполнитель утверждает, что было нечеткое ТЗ, из которого неясно, что нужен был копирайт, а не рерайт. Никаких статей для рерайта я не предоставляла, видимо, материал был взять из некачественных источников в интернете. Допускаю, что ТЗ не очень подробное. Но как по мне, писать обзор игры, в которую ты ни разу не играл - абсурд. А так судите сами. Также в тексте присутствовали грамматические ошибки. Оплату приняла на Яндекс.Кошелек. Работу я оплатила сразу, даже не стала претензий предъявлять к тексту, тк себе дороже. Через неделю она написала, что ей так не удобно и нужно перевести другим способом. Я предложила ей оплатить на мобильный телефон или карту СберБанка. Также я изложила претензии к тексту, раз уж она снова вышла на связь. Эти способы оплаты ей тоже не подошли, а на претензии к тексту нашлась куча отговорок. Даже по поводу ошибок в тексте спорила! В итоге, как я вижу, девушка осталась в обиде... Как итог, куча потраченного времени и ноль результата.