Только для геймеров! Написать обзор браузерной игры.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок316 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать качественную статью про браузерную игру. В дальнейшем она будет размещена на форумах. 

Объем - ориентировочно до 5000 знаков. 

Вы обязательно должны разбираться в онлайн-играх.  Статья должна быть написана профессиональным языком, с употреблением терминов, понятных геймерам.

9 лет назад
soda13
Дарья 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Somberlain
Анна 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$5
2 дня
Вместо копирайта сделал рерайт. Статья получилась непригодной, тк там был описаны функции, которых в игре нет. Исполнитель утверждает, что было нечеткое ТЗ, из которого неясно, что нужен был копирайт, а не рерайт. Никаких статей для рерайта я не предоставляла, видимо, материал был взять из некачественных источников в интернете. Допускаю, что ТЗ не очень подробное. Но как по мне, писать обзор игры, в которую ты ни разу не играл - абсурд. А так судите сами. Также в тексте присутствовали грамматические ошибки. Оплату приняла на Яндекс.Кошелек. Работу я оплатила сразу, даже не стала претензий предъявлять к тексту, тк себе дороже. Через неделю она написала, что ей так не удобно и нужно перевести другим способом. Я предложила ей оплатить на мобильный телефон или карту СберБанка. Также я изложила претензии к тексту, раз уж она снова вышла на связь. Эти способы оплаты ей тоже не подошли, а на претензии к тексту нашлась куча отговорок. Даже по поводу ошибок в тексте спорила! В итоге, как я вижу, девушка осталась в обиде... Как итог, куча потраченного времени и ноль результата.
Нечеткое ТЗ, заказчица приняла работу, потом передумала через неделю. Хотя могли бы сразу отдать на доработку, если что-то не устраивает. С оплатой поставила перед фактом только в конце на какой кошелек удобно переводить, в результате чего я оплату так и не получила за работу, но тут и моя невнимательность, я должна была спросить...Сотрудничеством недовольна, не знаешь чего ожидать, но это лишь мое мнение, может действительно все так со мной плохо и мне нужно больше работать, или я просто попала под горячую руку. Хотя за год работы на фрилансе у меня ни разу не было проблем с заказчиками, я работаю так, как меня они научили.... Как итог, сделала текст, я отказалась от оплаты, оплатила сама комиссию, и осталась с "нейтральным" отзывом.

Заявки фрилансеров

Somberlain
Анна 
29 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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