Рерайт текста

Требуется составить текст для упаковки и на сами баночки акриловых и гуашевых красок. Дизайн упаковок и наклеек на баночки уже сделан. С обратной стороны упаковки скорее краткое описание, предупреждение и состав.На самих баночках: фирма, название цвета, количество, ...