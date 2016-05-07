Дополнить и переработать данные из excel.

Есть база данных собранная в excel. Её нужно переработать и дополнить согласно образца. Каждая переработанная запись 10руб. Жёстких сроков нет.

Общее кол-во записей / строк порядка 1000.

PS. Файл будет разделён между исполнителями. Образец несколько переработан. Изменились шпальта А и O.