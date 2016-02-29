Металлическая мебель.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок176 просмотров

Шкафы, столы, стеллажи и тумбы из металла - для дома, офиса, склада. А так же верстаки и сейфы.

Требуется написать около 80 текстов (оплата пачками по 10 текстов).

Объем - от 1500 символов БП. Уникальность - от 95% (адвего+текстру). Ключи указаны в ТЗ - будут высланы исполнителю.

Желательно размещение ключей (не использованных в тайтле) в подзаголовках.

По срокам - не торопим. Заказ долгосрочный. Важно - правильно выбрать копирайтера (слова заказчика).

Хотя, затягивать выполнение тоже не стоит (мои слова). Ориентировочная скорость - 5-10 текстов в сутки.

Стоимость 1 текста, соответствующего указанным выше параметрам - 100 рублей.

9 лет назад
mblkd
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
$50
10 дней
Все ок.
Надежный, ответственный и коммуникабельный заказчик. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
9 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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