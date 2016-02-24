Статья на тематику Instagram

$35
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Закрыт1 заявка1137 просмотров
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Привет, писатель! 

Да, писатель, а не копирайтер, рерайтер или ещё как нибудь. Мы ищем человека который способен ГЛУБОКО ВНИКНУТЬ в тему и написать действительно полезную статью, прочитав которую “что к чему” поймём как 15 летняя школьница, так и взрослый пенсионер. 

Где будут опубликованы тексты

Разрабатывается проект из серии “Всё про инстаграм”. Этот проект должен полюбитьсявсем пользователям этой социальной сети, ведь на нём будут публиковаться новости связанные с соц сетью, полезные статьи, руководства, а так же будет специальный раздел где пользователь сможет задать свой уникальный вопрос и получить ответ от опытных пользователей Инстаграма. 

Да, проект не уникальный. Вот сайты с аналогичной идеей: 

В декабре 2016 года мы рассчитываем на то то посещаемость нашего сайта со статьями которые Вы напишите достигнет порядка 500 000 человек в месяц. Это наша цель. Кстати, о цели. 

Цель

Зачем нам это? Весь проект создаётся для того чтобы получить как можно больше целевой аудитории по инстаграм тематике. Да, мы ищем инстаграмеров всех мастей. 

В каждом из текстов мы хотим видеть уместные призывы к действию воспользоваться нашим сервисом для продвижения в инстаграме https://MillionLikes.com 

Пример статейной группы ключей

Вам предоставлена группа ключевых запросов для написания статей. Ключи должны естественно и непринужденно вписываться в текст: 

  • инстаграм найти человека без регистрации
  • найти человека в инстаграме без регистрации
  • инстаграм найти человека без регистрации на компьютер
Менять падежи ключевых фраз и переставлять слова местами - можно и даже нужно, чтобы не получалось “сейчас инстаграм онлайн без регистрации скачать и смс прямо" 

Группа ключей для данного задания

  • как раскрутить страницу в инстаграме
  • как раскрутить страницу в инстаграме для бизнеса
  • как раскрутить страницу в инстаграме бесплатно
  • как раскрутить страницу для продаж в инстаграме
Структура

  • SEO мета описания (title, description, keywords)
  • Заголовок (отличный от мета title, но менее креативный)
  • Вступительный абзац (затравка) рассказывающий о чём пойдёт речь в статье
  • Подзагловок (если необходимо состоит из продвигаемого ключа и дополнительного текста)
  • Раскрытие темы подзаголовка
  • Важные цитаты из текста (так делают журналы, это прикольно, вставьте там где это уместно, а мы красиво оформим её на странице)
  • Мнения экспертов (придумайте мнение, мы сами найдём фотку, придумаем имя и красиво оформим на странице)
  • Заключение
Кстати, от писателя не требуется подбор изображений и видео. Писать должен писать. Для поиска и создания картинок есть специально обученные люди, которые кстати будут Вам премного благодарно если в тексте Вы укажите место и тему картинки, например вот так {{здесь скриншот раскрученного аккаунта}} или {{здесь смешная гифка про селфи}} или {{здесь видео про регистрацию через мобильник}} 

Размер мета описаний

title: не более 60 символов 

description: не более 160 символов 

keywords: ключевые слова через запятую 

Кроме того title и description не должны дублировать части написанной статьи, а продвигаемые ключевые слова должны находится как можно ближе к началу мета описаний. 

Title и заголовок статьи должны “цеплять” пользователя. Статья с рекомендациями по написанию заголовков http://adne.info/zagolovok/ Это поможет увеличить поисковый CTR и, как следствие, получаемый трафик. 

Размер статьи

Если писать нечего то пусть статья будет в 500 символов. Если есть о чем, то хоть 10 000 

В среднем 1 ключ вставляется на каждые ~500 символов. 

В зависимости от того сколько ключей в подгруппе - столько и нужно писать символов в статье. 

Грубо говоря если их 7 - то нужно писать ~3500 символов статью. 

Мы понимаем что оплата с писателем происходит по количеству символов и поэтому писатель хочет написать больше, чтобы получить большую оплату, а заказчик обычно преследует ровно противоположные цели. С нами немного другая история. Мы хотим получить действительно качественный материал за который ни Вам, ни нам не стыдно. Мы с удовольствием заплатим за такой качественный материал как 100 руб, так и 2000 руб. Пожалуйста не раздувайте тему, которую не зачем раздувать. 

Технические параметры

Уникальность: 100% 

Процент ключей в статье (тошнота): 3-4% 

Водность: не более 15% 

Орфографические ошибки: не допускаются 

Удачи, надеюсь мы с Вами сработаемся!

Написание статей
9 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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