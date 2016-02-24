Статья на тематику Instagram

# 1 — $ 20 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Привет, писатель!

Да, писатель, а не копирайтер, рерайтер или ещё как нибудь. Мы ищем человека который способен ГЛУБОКО ВНИКНУТЬ в тему и написать действительно полезную статью, прочитав которую “что к чему” поймём как 15 летняя школьница, так и взрослый пенсионер.

Где будут опубликованы тексты

Разрабатывается проект из серии “Всё про инстаграм”. Этот проект должен полюбитьсявсем пользователям этой социальной сети, ведь на нём будут публиковаться новости связанные с соц сетью, полезные статьи, руководства, а так же будет специальный раздел где пользователь сможет задать свой уникальный вопрос и получить ответ от опытных пользователей Инстаграма.

Да, проект не уникальный. Вот сайты с аналогичной идеей:

В декабре 2016 года мы рассчитываем на то то посещаемость нашего сайта со статьями которые Вы напишите достигнет порядка 500 000 человек в месяц. Это наша цель. Кстати, о цели.

Цель

Зачем нам это? Весь проект создаётся для того чтобы получить как можно больше целевой аудитории по инстаграм тематике. Да, мы ищем инстаграмеров всех мастей.

В каждом из текстов мы хотим видеть уместные призывы к действию воспользоваться нашим сервисом для продвижения в инстаграме https://MillionLikes.com

Пример статейной группы ключей

Вам предоставлена группа ключевых запросов для написания статей. Ключи должны естественно и непринужденно вписываться в текст:

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Менять падежи ключевых фраз и переставлять слова местами - можно и даже нужно, чтобы не получалось “сейчас инстаграм онлайн без регистрации скачать и смс прямо"

Группа ключей для данного задания

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SEO мета описания (title, description, keywords)

Заголовок (отличный от мета title, но менее креативный)

Вступительный абзац (затравка) рассказывающий о чём пойдёт речь в статье

Подзагловок (если необходимо состоит из продвигаемого ключа и дополнительного текста)

Раскрытие темы подзаголовка

Важные цитаты из текста (так делают журналы, это прикольно, вставьте там где это уместно, а мы красиво оформим её на странице)

Мнения экспертов (придумайте мнение, мы сами найдём фотку, придумаем имя и красиво оформим на странице)

Заключение

Кстати, от писателя не требуется подбор изображений и видео. Писать должен писать. Для поиска и создания картинок есть специально обученные люди, которые кстати будут Вам премного благодарно если в тексте Вы укажите место и тему картинки, например вот так {{здесь скриншот раскрученного аккаунта}} или {{здесь смешная гифка про селфи}} или {{здесь видео про регистрацию через мобильник}}

Размер мета описаний

title: не более 60 символов

description: не более 160 символов

keywords: ключевые слова через запятую

Кроме того title и description не должны дублировать части написанной статьи, а продвигаемые ключевые слова должны находится как можно ближе к началу мета описаний.

Title и заголовок статьи должны “цеплять” пользователя. Статья с рекомендациями по написанию заголовков http://adne.info/zagolovok/ Это поможет увеличить поисковый CTR и, как следствие, получаемый трафик.

Размер статьи

Если писать нечего то пусть статья будет в 500 символов. Если есть о чем, то хоть 10 000

В среднем 1 ключ вставляется на каждые ~500 символов.

В зависимости от того сколько ключей в подгруппе - столько и нужно писать символов в статье.

Грубо говоря если их 7 - то нужно писать ~3500 символов статью.

Мы понимаем что оплата с писателем происходит по количеству символов и поэтому писатель хочет написать больше, чтобы получить большую оплату, а заказчик обычно преследует ровно противоположные цели. С нами немного другая история. Мы хотим получить действительно качественный материал за который ни Вам, ни нам не стыдно. Мы с удовольствием заплатим за такой качественный материал как 100 руб, так и 2000 руб. Пожалуйста не раздувайте тему, которую не зачем раздувать.

Технические параметры

Уникальность: 100%

Процент ключей в статье (тошнота): 3-4%

Водность: не более 15%

Орфографические ошибки: не допускаются

Удачи, надеюсь мы с Вами сработаемся!