Добрый день! Нужен опытный рерайтер новостей. Тематика: электронные платежные системы, криптовалюты, обменники, электронные финансы, биржи валют и т.д. Объемы работ: 2 полноценные новости в сутки. 60 новостей в месяц. Под ...
Статья на тематику Instagram
Привет, писатель!
Да, писатель, а не копирайтер, рерайтер или ещё как нибудь. Мы ищем человека который способен ГЛУБОКО ВНИКНУТЬ в тему и написать действительно полезную статью, прочитав которую “что к чему” поймём как 15 летняя школьница, так и взрослый пенсионер.
Где будут опубликованы тексты
Разрабатывается проект из серии “Всё про инстаграм”. Этот проект должен полюбитьсявсем пользователям этой социальной сети, ведь на нём будут публиковаться новости связанные с соц сетью, полезные статьи, руководства, а так же будет специальный раздел где пользователь сможет задать свой уникальный вопрос и получить ответ от опытных пользователей Инстаграма.
Да, проект не уникальный. Вот сайты с аналогичной идеей:
Цель
Зачем нам это? Весь проект создаётся для того чтобы получить как можно больше целевой аудитории по инстаграм тематике. Да, мы ищем инстаграмеров всех мастей.
В каждом из текстов мы хотим видеть уместные призывы к действию воспользоваться нашим сервисом для продвижения в инстаграме https://MillionLikes.com
Пример статейной группы ключей
Вам предоставлена группа ключевых запросов для написания статей. Ключи должны естественно и непринужденно вписываться в текст:
- инстаграм найти человека без регистрации
- найти человека в инстаграме без регистрации
- инстаграм найти человека без регистрации на компьютер
Группа ключей для данного задания
- как раскрутить страницу в инстаграме
- как раскрутить страницу в инстаграме для бизнеса
- как раскрутить страницу в инстаграме бесплатно
- как раскрутить страницу для продаж в инстаграме
- SEO мета описания (title, description, keywords)
- Заголовок (отличный от мета title, но менее креативный)
- Вступительный абзац (затравка) рассказывающий о чём пойдёт речь в статье
- Подзагловок (если необходимо состоит из продвигаемого ключа и дополнительного текста)
- Раскрытие темы подзаголовка
- Важные цитаты из текста (так делают журналы, это прикольно, вставьте там где это уместно, а мы красиво оформим её на странице)
- Мнения экспертов (придумайте мнение, мы сами найдём фотку, придумаем имя и красиво оформим на странице)
- Заключение
Размер мета описаний
title: не более 60 символов
description: не более 160 символов
keywords: ключевые слова через запятую
Кроме того title и description не должны дублировать части написанной статьи, а продвигаемые ключевые слова должны находится как можно ближе к началу мета описаний.
Title и заголовок статьи должны “цеплять” пользователя. Статья с рекомендациями по написанию заголовков http://adne.info/zagolovok/ Это поможет увеличить поисковый CTR и, как следствие, получаемый трафик.
Размер статьи
Если писать нечего то пусть статья будет в 500 символов. Если есть о чем, то хоть 10 000
В среднем 1 ключ вставляется на каждые ~500 символов.
В зависимости от того сколько ключей в подгруппе - столько и нужно писать символов в статье.
Грубо говоря если их 7 - то нужно писать ~3500 символов статью.
Мы понимаем что оплата с писателем происходит по количеству символов и поэтому писатель хочет написать больше, чтобы получить большую оплату, а заказчик обычно преследует ровно противоположные цели. С нами немного другая история. Мы хотим получить действительно качественный материал за который ни Вам, ни нам не стыдно. Мы с удовольствием заплатим за такой качественный материал как 100 руб, так и 2000 руб. Пожалуйста не раздувайте тему, которую не зачем раздувать.
Технические параметры
Уникальность: 100%
Процент ключей в статье (тошнота): 3-4%
Водность: не более 15%
Орфографические ошибки: не допускаются
Удачи, надеюсь мы с Вами сработаемся!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Статья с ключами, на тему "Каким должно быть платье для венчания - цвет, фасон и другие нюансы" Оплата - 60 руб/килознак. При успешном выполнении будет предложено около 15-20 статей на тему венчания. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать статью по ключевым словам в соответствии с детальным ТЗ, опубликованным по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1FO1yqad6VJIbyTl_wMA0XBheZ8fO8BbXKx3_488_vWA/edit Работа на перспективу - возможно долгосрочное сотрудничество, стабильные заказы на написание разноплановых статей.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сайта компании, которая занимается продажей промышленных деталей требуется написание текстов или статей по определенным группам товаров. solid.kh.uaКопирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать статью про протезирование зубов в соответствии с детальным ТЗ, ознакомиться с которым можно по ссылке - https://docs.google.com/document/d/164CGEaP1N6MyNYKyZlidjJ2C1vNbBM2d2gKEjVYmPo0/edit?usp=sharing Стоимость работы - 30-50 руб. ( ~0,5 у.е.) за 1000 з.б.п. Работа ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать продающую статью для студии наращивания ресниц и оформления бровей для размещения в городском паблике.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, есть сайт zaborec.ru Его нужно заполнить текстом! Предложения в личкуКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Коллеги, добрый день! Нужно написать контент для корпоративного сайта компании, работающей в области коммерческой недвижимости. Например, О компании, преимущества и т.д. Частично нужна простая SEO оптимизация, но если Ваши тексты хороши а ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать статью про недвижимость Казахстана. Требования: - объем 2000 зн б.п. - срок 25.02.2016Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать текст - обзор приложения: 1 текст - полностью уникален, 2.5К символов 2 текста - рерайт, 2.5К символов Техническое задание в архиве. Проверка на Text.ru Сроки - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад