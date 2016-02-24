Нужен рерайтер новостей. Электронные платежные системы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок372 просмотра

Добрый день! Нужен опытный рерайтер новостей. 

Тематика: электронные платежные системы, криптовалюты, обменники, электронные финансы, биржи валют и т.д.

Объемы работ: 2 полноценные новости в сутки. 60 новостей в месяц. 

Под новостью я понимаю: интересная тематическая новость с уникальностью не менее 90%, подобрана тематическая картинка, картинка отформатирована по размеру и на ней размещен наш логотип.

Правила сдачи: каждый день у меня на почте в 9:00 по Киеву должно быть письмо в котором будут два вордовских файла с текстом новостей и две оформленные картинки.

Требования:

  • уникальность - 90-100%
  • вода - до 15%
  • уникальный тайтл
  • уникальный заголовок статьи
  • строго тематические
Со временем объем работ будет расти. Предлагайте свои цены за 1 такую новость. 
9 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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