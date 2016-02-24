Нужен рерайтер новостей. Электронные платежные системы

Добрый день! Нужен опытный рерайтер новостей.

Тематика: электронные платежные системы, криптовалюты, обменники, электронные финансы, биржи валют и т.д.

Объемы работ: 2 полноценные новости в сутки. 60 новостей в месяц.

Под новостью я понимаю: интересная тематическая новость с уникальностью не менее 90%, подобрана тематическая картинка, картинка отформатирована по размеру и на ней размещен наш логотип.

Правила сдачи: каждый день у меня на почте в 9:00 по Киеву должно быть письмо в котором будут два вордовских файла с текстом новостей и две оформленные картинки.

Требования:

уникальность - 90-100%

вода - до 15%

уникальный тайтл

уникальный заголовок статьи

строго тематические

Со временем объем работ будет расти. Предлагайте свои цены за 1 такую новость.