Статья с ключами, на тему "Каким должно быть платье для венчания - цвет, фасон и другие нюансы"

Оплата - 60 руб/килознак. При успешном выполнении будет предложено около 15-20 статей на тему венчания.

Более подробное ТЗ - выбранному исполнителю.

С нашими требованиями к статьям можно ознакомиться в прикрепленном файле (в нем речь идет о статьях правовой тематики, но все основные принципы будут идентичны).

Что мы ждем от вас:

1. Грамотность

2. Опыт написания статей на аналогичную тематику (оставляйте в отклике ссылки на примеры работ). Без них отклик рассматриваться не будет

3. Готовность вникнуть в наши требования и выполнять их

4. Адекватное восприятие критики

5. Наличие рублевого кошелька Вебмани, скайпа (для связи в режиме чата), аккаунта в гуглопочте

6. Интерес к данной теме