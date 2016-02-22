Составление описаний к видеороликам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок231 просмотр

Нужны копирайтеры для для составления коротких описаний к видеороликам (500 символов). Оплата от 8 до 12 рублей за одно описание. 

9 лет назад
i_economist
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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