Ищу копирайтеров, которые разбираются в сайтостроении, SEO

Ищу копирайтера (или скорее всего копирайтеров), которые могут написать качественные статьи (в формате обзоров и инструкций) по следующим тематикам:

1. Создание сайтов на HTML, CSS.

2. Создание сайтов на Вордпресс.

3. Создание сайтов на Joomla.

4. SEO.

5. Заработок в интернете.

а также есть смежные рубрики и подрубрики.

Примеры текстов хорошего уровня, на мой взгляд (для каждой статьи из моего ТЗ подготовили пример текста, на который можно ориентироваться, как на оптимальный текст):

internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-w ith-wordpress.html

internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-w ith-joomla.html

texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-na-op encart-poshagovaya-instruktsiya.html

Ваши тексты должны быть в такой же степени по информативности.

Требования к статьям:

Все скриншоты должны быть однотипные и понятные (после вас их также обработает контент-менеджер), во всех статьях по созданию сайтов, вам нужно будет вручную проделать все процедуры, которые вы описывается, то есть нужно будет самостоятельно делать сайт и настраивать, параллельно делая скрины и записывая инструкцию.

Рерайт имеющихся статей запрещен, тем более нельзя "забирать" их скриншоты.

Для написания текстов в разделы "SEO", "Заработок в интернете" также крайне необходим положительный опыт работы в данных областях (желательно его подтвердить).

В идеале, хотелось бы для каждого раздела найти отдельного копирайтера, но возможно и не будем так дробить.

Объем работ и стоимость:

Всего нужно порядка 150 – 200 статей, общий объем порядка 1 000 000 знаков, для упрощения можно сказать, что в каждом разделе равное количество статей.

Желаемая сумма за 1000 знаков без пробелов – 100 руб (готов обсуждать).

Оплата поэтапная или сделка без риска на бирже фриланса.

Если для вас это подходит и вы подходите под заданные критерии, то предлагаю следующий порядок действий:

Напишите в заявке:

Имя, скайп.

Тот раздел, на который хотели бы писать тексты;

Свой опыт работы в данной сфере;