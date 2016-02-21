Нужны 5-6 статей по медицинской тематике. Есть СЯ. На выходе хочу статьи для людей + title + description Цена 60 рублей за 1000 символов. Для начала 30 000 символов как раз ...
Ищу копирайтеров, которые разбираются в сайтостроении, SEO
Ищу копирайтера (или скорее всего копирайтеров), которые могут написать качественные статьи (в формате обзоров и инструкций) по следующим тематикам:
1. Создание сайтов на HTML, CSS.
2. Создание сайтов на Вордпресс.
3. Создание сайтов на Joomla.
4. SEO.
5. Заработок в интернете.
а также есть смежные рубрики и подрубрики.
Примеры текстов хорошего уровня, на мой взгляд (для каждой статьи из моего ТЗ подготовили пример текста, на который можно ориентироваться, как на оптимальный текст):
internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-w ith-wordpress.html
internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-w ith-joomla.html
texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-na-op encart-poshagovaya-instruktsiya.html
Ваши тексты должны быть в такой же степени по информативности.
Требования к статьям:
Все скриншоты должны быть однотипные и понятные (после вас их также обработает контент-менеджер), во всех статьях по созданию сайтов, вам нужно будет вручную проделать все процедуры, которые вы описывается, то есть нужно будет самостоятельно делать сайт и настраивать, параллельно делая скрины и записывая инструкцию.
Рерайт имеющихся статей запрещен, тем более нельзя "забирать" их скриншоты.
Для написания текстов в разделы "SEO", "Заработок в интернете" также крайне необходим положительный опыт работы в данных областях (желательно его подтвердить).
В идеале, хотелось бы для каждого раздела найти отдельного копирайтера, но возможно и не будем так дробить.
Объем работ и стоимость:
Всего нужно порядка 150 – 200 статей, общий объем порядка 1 000 000 знаков, для упрощения можно сказать, что в каждом разделе равное количество статей.
Желаемая сумма за 1000 знаков без пробелов – 100 руб (готов обсуждать).
Оплата поэтапная или сделка без риска на бирже фриланса.
Если для вас это подходит и вы подходите под заданные критерии, то предлагаю следующий порядок действий:
Напишите в заявке:
Имя, скайп.
Тот раздел, на который хотели бы писать тексты;
Свой опыт работы в данной сфере;
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Нужны 3 статьи (до 1000 знаков плюс фото) на английском языке для сайта онлайн-общения и знакомств, которые будут привлекательны и интересны мужчинам иностранцам. Статьи должны быть до 1000 символов плюс фото в ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется писать короткие описания к видеоряду, 700 символов 10 рублей. За месяц можно заработать 10 тыс. рублей, работы много, справится любой.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно написать статью по теме: Сонник. Цена: 30 руб. / 1000 зн.Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
- $130
Здравствуйте! Необходимо написать 50 статей для строительного сайта. Общие требования: ОБЯЗАТЕЛЬНО писать 2 статьи в день, на строительную тематику по тз, которое предоставляется (одна для сайта, с объемом 5000 символов, а вторая ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно написать около 30 статей на английском языке. Статьи тематические. Более подробно о количестве статей, стоимости и условиях работы в личкеКопирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен рекламный текст для паблика спортивных прогнозов. 900 - 1000 знаков без пробелов. Нужен: 1. Крутой 2. Продающий 3. Уникальный текст. Интересуют только профессиональные специалисты. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для поздравления от имени Вятского общества нумизматов своих членов завтра надо исполнить написание текстов. Члены общества разных возрастов, социальных групп и интересов. С Новым годом я поздравлял так (написал по-быстрому и кратко)Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для подготовки статей на строительную и растительную тематику. Стоимость 50 руб. 1000 збп. Уникальность по text.ruКопирайтинг4 исполнителяЗавершен9 лет назад
Доброго дня, коллеги. Условия: * Проект офитнесе и здоровом образе жизни. * Темы статей: упражнения, программы тренировок. * Оплата - 700 рублей за статью (средняя статья 5к символов) ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад