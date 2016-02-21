Ищу копирайтеров, которые разбираются в сайтостроении, SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок321 просмотр

Ищу копирайтера (или скорее всего копирайтеров), которые могут написать качественные статьи (в формате обзоров и инструкций) по следующим тематикам: 

1. Создание сайтов на HTML, CSS. 

2. Создание сайтов на Вордпресс. 

3. Создание сайтов на Joomla. 

4. SEO. 

5. Заработок в интернете. 

а также есть смежные рубрики и подрубрики. 

Примеры текстов хорошего уровня, на мой взгляд (для каждой статьи из моего ТЗ подготовили пример текста, на который можно ориентироваться, как на оптимальный текст): 

internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-w ith-wordpress.html 

internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-w ith-joomla.html 

texterra.ru/blog/kak-sozdat-internet-magazin-na-op encart-poshagovaya-instruktsiya.html 

Ваши тексты должны быть в такой же степени по информативности. 

Требования к статьям: 

Все скриншоты должны быть однотипные и понятные (после вас их также обработает контент-менеджер), во всех статьях по созданию сайтов, вам нужно будет вручную проделать все процедуры, которые вы описывается, то есть нужно будет самостоятельно делать сайт и настраивать, параллельно делая скрины и записывая инструкцию. 

Рерайт имеющихся статей запрещен, тем более нельзя "забирать" их скриншоты. 

Для написания текстов в разделы "SEO", "Заработок в интернете" также крайне необходим положительный опыт работы в данных областях (желательно его подтвердить). 

В идеале, хотелось бы для каждого раздела найти отдельного копирайтера, но возможно и не будем так дробить. 

Объем работ и стоимость: 

Всего нужно порядка 150 – 200 статей, общий объем порядка 1 000 000 знаков, для упрощения можно сказать, что в каждом разделе равное количество статей. 

Желаемая сумма за 1000 знаков без пробелов – 100 руб (готов обсуждать). 

Оплата поэтапная или сделка без риска на бирже фриланса. 

Если для вас это подходит и вы подходите под заданные критерии, то предлагаю следующий порядок действий: 

Напишите в заявке: 

Имя, скайп. 

Тот раздел, на который хотели бы писать тексты; 

Свой опыт работы в данной сфере; 

CSSHTMLJoomlaWordPress
9 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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