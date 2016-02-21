Не статья а новость из Яндекс новостей - рерайт. Вписать в абзац данное ключевое слово, подходящее по смыслу. Требование к новости 2000 знаков с пробелами, 80% уникальность. Возможно дальнейшее сотрудничество.
150 статей о тренировках
Доброго дня, коллеги.
Условия:
* Проект офитнесе и здоровом образе жизни.
* Темы статей: упражнения, программы тренировок.
* Оплата - 700 рублей за статью (средняя статья 5к символов)
* Загрузка - 2(3) статьи в неделю.
Минимальные требования:
* Соблюдение сроков. Срыв сроков второй раз — расставание.
* Информативность. Вводные конструкции: «В настоящее время британскими
учеными доказано...» нам не подойдут.
* Знание бодибилдинга, гимнастики, фитнеса. В одном виде ты эксперт, в
другом любитель. Или ты кроссфитер? Тогда плюс 5 баллов сходу ;)
* Практик. Занимаешься 3 раза в неделю минимум.
Дополнительные (дают бонус в 7% оплаты):
* Прошел путь. Ты был на 20 кг тяжелей и похудел, благодаря фитнесу.
* Родственная душа. Кетоновая диета и Хелен за 8:30 - твои будни. В статье
ты посоветуешь новичку то, что прошел сам.
Связь со мной:
- К письму приложите рассказ о себе и 2 любые вашистатьи о фитнесе
Заявки фрилансеров
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