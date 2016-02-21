150 статей о тренировках

Доброго дня, коллеги.

Условия:

* Проект офитнесе и здоровом образе жизни.

* Темы статей: упражнения, программы тренировок.

* Оплата - 700 рублей за статью (средняя статья 5к символов)

* Загрузка - 2(3) статьи в неделю.

Минимальные требования:

* Соблюдение сроков. Срыв сроков второй раз — расставание.

* Информативность. Вводные конструкции: «В настоящее время британскими

учеными доказано...» нам не подойдут.

* Знание бодибилдинга, гимнастики, фитнеса. В одном виде ты эксперт, в

другом любитель. Или ты кроссфитер? Тогда плюс 5 баллов сходу ;)

* Практик. Занимаешься 3 раза в неделю минимум.

Дополнительные (дают бонус в 7% оплаты):

* Прошел путь. Ты был на 20 кг тяжелей и похудел, благодаря фитнесу.

* Родственная душа. Кетоновая диета и Хелен за 8:30 - твои будни. В статье

ты посоветуешь новичку то, что прошел сам.

Связь со мной:

- К письму приложите рассказ о себе и 2 любые вашистатьи о фитнесе