150 статей о тренировках

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки394 просмотра

Доброго дня, коллеги.

 Условия:

 *  Проект офитнесе и здоровом образе жизни.

 * Темы статей: упражнения, программы тренировок.

 * Оплата - 700 рублей за статью (средняя статья 5к символов)

 * Загрузка - 2(3) статьи в неделю.

 Минимальные требования:

 * Соблюдение сроков. Срыв сроков второй раз — расставание.

 * Информативность. Вводные конструкции: «В настоящее время британскими

учеными доказано...» нам не подойдут.

 * Знание бодибилдинга, гимнастики, фитнеса. В одном виде ты эксперт, в

другом любитель. Или ты кроссфитер? Тогда плюс 5 баллов сходу ;)

 * Практик. Занимаешься 3 раза в неделю минимум.

 Дополнительные (дают бонус в 7% оплаты):

 * Прошел путь. Ты был на 20 кг тяжелей и похудел, благодаря фитнесу.

 * Родственная душа. Кетоновая диета и Хелен за 8:30 - твои будни. В статье

ты посоветуешь новичку то, что прошел сам.

 Связь со мной:

  - К письму приложите рассказ о себе и 2 любые вашистатьи о фитнесе

9 лет назад
Evgenya83
Евгения 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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