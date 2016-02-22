Описание для товаров, написать сегодня 5 шт. СРОЧНО

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Завершен3 заявки260 просмотров

Написать описание к товарам:http://exwood.com.ua/product/krovat-xai-tek.html

http://exwood.com.ua/product/krovat-alexandria.html

http://exwood.com.ua/product/krovat-modern.html

http://exwood.com.ua/product/krovat-filadelfiya.html

http://exwood.com.ua/product/krovat-winston.html

Описание товара до 2 тыс.с.http://www.content-watch.ru/text/- уникальность 100% должна быть.

Цена: 50 руб - 1000 символов без пробелов.

9 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель. Всегда на связи, тексты пишет чудесные! Продолжим сотрудничество! 12+!
Приятный и обязательный заказчик. Обеспечивает отличную двухстороннюю связь. Щепетильна в вопросах оплаты. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
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