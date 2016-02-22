Нужно разместить готовый отзыв на своем аккаунте irecommend.ru. Вам профит, что кто-то будет заходить и читать и будет капать денежка, мне - то, что мой отзыв прочитают. Отзыв нужно разместить об интернет-магазине (предварительно проверьте, позволяет ...
Описание для товаров, написать сегодня 5 шт. СРОЧНО
Написать описание к товарам:http://exwood.com.ua/product/krovat-xai-tek.html
http://exwood.com.ua/product/krovat-alexandria.html
http://exwood.com.ua/product/krovat-modern.html
http://exwood.com.ua/product/krovat-filadelfiya.html
http://exwood.com.ua/product/krovat-winston.html
Описание товара до 2 тыс.с.http://www.content-watch.ru/text/- уникальность 100% должна быть.
Цена: 50 руб - 1000 символов без пробелов.
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