Нужно разместить отзыв на сайте irecommend.ru

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Закрыт14 заявок436 просмотров

Нужно разместить готовый отзыв на своем аккаунте irecommend.ru. Вам профит, что кто-то будет заходить и читать и будет капать денежка, мне - то, что мой отзыв прочитают. Отзыв нужно разместить об интернет-магазине (предварительно проверьте, позволяет ли вам сделать это ваш аккаунт).

Также могу рассмотреть вариант покупки действующего профиля.

Рассмотрю ваши предложения.

9 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров