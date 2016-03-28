Требуется копирайтеры для написания статей на тему активного отдыха

Требуется копирайтер для качественного (!) написания информационных статей (заточенных под ключи) на тематику активного отдыха, спортивного туризма. Желательно, чтобы для копирайтера данная тематика была интересна и он в ней смыслил.

Количество статей - около 100, поэтому скорее всего потребуется 2 копирайтера. После обсуждения и согласования ТЗ вы пишете одну статью, если всё нравится продолжаем работу.

Каждая статься примерно от 3000 до 5000 символов. До 70 рублей за 1000 симоволов.