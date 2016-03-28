Требуется копирайтеры для написания статей на тему активного отдыха

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок245 просмотров

Требуется копирайтер для качественного (!) написания информационных статей (заточенных под ключи) на тематику активного отдыха, спортивного туризма. Желательно, чтобы для копирайтера данная тематика была интересна и он в ней смыслил.

Количество статей - около 100, поэтому скорее всего потребуется 2 копирайтера. После обсуждения и согласования ТЗ вы пишете одну статью, если всё нравится продолжаем работу.

Каждая статься примерно от 3000 до 5000 символов. До 70 рублей за 1000 симоволов.

Написание статей
9 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$7
2 дня
Понравилась работа с Ольгой. Знает своё дело, легка в общении. Рекомендую.
Работаю с Тимофеем больше месяца и очень довольна. Сразу чувствуется ответственность по оплате и внимательность к деталям. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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