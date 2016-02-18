Доработать текст для конкурса видеороликов

$10
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Закрыт3 заявки592 просмотра
#1$10

Необходимо на базе существующего поста в ВКонтакте:  

https://vk.com/thankfriend?w=wall-111407080_28

Создать новый с ярко выраженной идеей  ВАШ ПИТОМЕЦ-КИНОЗВЕЗДА!РАССКАЖИТЕ ВСЕМ, КАКОЙ ОН ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ - СДЕЛАЙТЕ ЕГО КИНОЗВЕЗДОЙ!

Изучить публикации страницы, условия участия, отзывы СМИТекст ужать в 2-3 раза

Упор сделать на то, что "Ваше обычное домашнее животное увидит вся аудитория музея (на сайте более 2500/сутки) на фасаде 600 тысяч посетителей в месяц"Всего 20 роликов победителей.

Ваша собака -кинозвезда , обожание тысяч людей обеспечено, суть примерно такая питомец-нкинозвезда. Подобный посыл есть, но он растянут сильно. 20 роликов-число рандомное.

Тизеры можно попробовать "не любишь кошек, покажи как ты лЮбишь своего пса"Задача вовлечь пользователя эмоционально, к участию в конкурсе не смотря на конкурсный сбор -100 руб., затронуть самолюбие, разжечь желание реализовать творческий потенциал, ВЫ -РЕЖЕСЕР, ПЕС-КИНОЗВЕЗДА!

Указать цель назначения для этих денег.

https://vk.com/thankfriend

9 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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