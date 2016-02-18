Доработать текст для конкурса видеороликов

# 1 — $ 10

Необходимо на базе существующего поста в ВКонтакте:

https://vk.com/thankfriend?w=wall-111407080_28

Создать новый с ярко выраженной идеей ВАШ ПИТОМЕЦ-КИНОЗВЕЗДА!РАССКАЖИТЕ ВСЕМ, КАКОЙ ОН ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ - СДЕЛАЙТЕ ЕГО КИНОЗВЕЗДОЙ!

Изучить публикации страницы, условия участия, отзывы СМИТекст ужать в 2-3 раза

Упор сделать на то, что "Ваше обычное домашнее животное увидит вся аудитория музея (на сайте более 2500/сутки) на фасаде 600 тысяч посетителей в месяц"Всего 20 роликов победителей.

Ваша собака -кинозвезда , обожание тысяч людей обеспечено, суть примерно такая питомец-нкинозвезда. Подобный посыл есть, но он растянут сильно. 20 роликов-число рандомное.

Тизеры можно попробовать "не любишь кошек, покажи как ты лЮбишь своего пса"Задача вовлечь пользователя эмоционально, к участию в конкурсе не смотря на конкурсный сбор -100 руб., затронуть самолюбие, разжечь желание реализовать творческий потенциал, ВЫ -РЕЖЕСЕР, ПЕС-КИНОЗВЕЗДА!

Указать цель назначения для этих денег.

https://vk.com/thankfriend