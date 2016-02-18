Написание отзывов (без размещения), несколько тематик на выбор

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки147 просмотров

Нужно написать (БЕЗ РАЗМЕЩЕНИЯ)  отзывы для нескольких тематик (можете выбрать близкую вам тематику и работать только по ней): 

- автомобильная (автодилер, автосалон)

 -автомобильная (аренда, прокат автомобилей)

- водоснабжение, отопление, водоочистка, бурение скважин и т.п.

- кадровое агенство (подбор персонала)

- рыбалка (интернет магазин рыб. принадлежностей)

Отзывы должны быть живые, правдоподобные.

Пожалуйста, оставляйте заявку,только если у вас есть положительный опыт написания отзывов. 

Если сработаемся - буду регулярно обращаться.

9 лет назад
Patlyuk
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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