Нужен продающий текст для одностраничника

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Завершен11 заявок230 просмотров

Добрый день! Нужен ТОЛКОВЫЙ, продающий текст для одностраничника на сайт pro-premiere.com

Желательно, в нем бить на авторитет продавца, о том, какой классный курс и о том, как легко учится в видео-курсе, что он ничуть не хуже, чем обучение, с глаза на глаз, с мастером. Примерно 5000 сим. без пробелов. Жду Примеры подобных работ 

9 лет назад
mastervideo
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SergeyTravelov
Сергей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу! От работы одни положительные эмоции. Рад, что нашел действительно профессионал. РЕКОМЕНДУЮ!
Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

SergeyTravelov
Сергей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад