Рерайтер на проект (50К)

Нужен человек, специализирующийся на написании продающих текстов, ведущих диалог с клиентом, способных заинтересовать в предоставленной услуге и заставить произвести желаемое действие. Долго описывать потребности не вижу смысла - вы сами лучше меня знаете, что требуется ...