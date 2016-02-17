Для тренинга придумать каверзные вопросы на тему Интервью

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Закрыт7 заявок168 просмотров

Для тренинга по коммуникации требуется придумать вопросы. 

В упражнении Интервью, участники будут на пресс конференции, а им будут задаваться вопросы. Их задача умело на них отвечать. 

Поэтому требуется создать пул вопросов для такого упражнения. 

Необходимы 1000 вопросов. 

Подробности в ТЗ. 

С Вас цена и сроки.

9 лет назад
vic7920
Виктор 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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