Продающий текст на Главную (торговля лесом)

Нужно на сайт для студентов написать примерно 5 небольших текстов по 1000-1500 знаков, подробнее т.з. по вложении (красным тема статьи, внизу подсказка). Желательно чтобы вы имели представление о том что такое МИКРОНАУШНИКИ ДЛЯ СДАЧИ ...