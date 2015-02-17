Написать статью с анкорными ссылками

Доброго времени суток! Необходимо написать интересную и привлекательную статью, которую захочется читать и которой захочется делиться по теме одежды и костюмов с естественными анкорными ссылками. Статья размещаться на топовых площадках, типа Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.

100% уникальность.

Кол-во символов в каждой – около 4000 с пробелами

Кол-во ссылок в статье – 1-2 ссылки, в зависимости от темы статьи.

Стоимость 1000 знаков – 200 рублей.

Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ: написали и прислали статью – мы проверили – оплачиваем.

Оплата на любые реквизиты, желательно банковские.

Тему статьи нужно придумать исполнителю.

Примеры предоставляем, их множество.

В статье должна будет присутствовать прямая речь от руководителя организации, в которой в качестве примера он указывает тот или иной раздел сайта (то есть анкорная ссылка).

Важно, чтобы у копирайтера был подобный опыт работы с естественными анкорными ссылками, потому предпочтение будет отдаваться именно таким копирайтерам.

Исполнителю предоставим пример статей, а также более подробное ТЗ, в котором будет указано, какие анкорные ссылки потребуется использовать.

Срок 17.02.2015 к 17:00 по МСК