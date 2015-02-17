Здравствуйте, авторы! **************************************************************** Ищу автора для описания игровых автоматов. Предпочтение отдается тем, кто разбирается в технических характеристиках игровых автоматов. Кто понимает разницу между барабанами, линиями, спинами, скаттерами и вайлдами. ...
Написать статью с анкорными ссылками
Доброго времени суток! Необходимо написать интересную и привлекательную статью, которую захочется читать и которой захочется делиться по теме одежды и костюмов с естественными анкорными ссылками. Статья размещаться на топовых площадках, типа Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.
100% уникальность.
Кол-во символов в каждой – около 4000 с пробелами
Кол-во ссылок в статье – 1-2 ссылки, в зависимости от темы статьи.
Стоимость 1000 знаков – 200 рублей.
Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ: написали и прислали статью – мы проверили – оплачиваем.
Оплата на любые реквизиты, желательно банковские.
Тему статьи нужно придумать исполнителю.
Примеры предоставляем, их множество.
В статье должна будет присутствовать прямая речь от руководителя организации, в которой в качестве примера он указывает тот или иной раздел сайта (то есть анкорная ссылка).
Важно, чтобы у копирайтера был подобный опыт работы с естественными анкорными ссылками, потому предпочтение будет отдаваться именно таким копирайтерам.
Исполнителю предоставим пример статей, а также более подробное ТЗ, в котором будет указано, какие анкорные ссылки потребуется использовать.
Срок 17.02.2015 к 17:00 по МСК
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Для интернет-магазина женской одежды www.KISLIS.com требуется копирайтер для написания текстов на категории товаров. В текст необходимо будет включать заданные ключевые слова, предоставленные нами. Тексты должны быть понятны людям. Желательно иметь опыт написания ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Компании предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co нужен рерайтер для написания нескольких статей на тему здоровых привычек и похудения.Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Только для профи! Срок вчера. Надо 2 статьи, ключевые запросы в файле. Запрещено употреблять фразу самый выгодный вклад во всех банках Можно самый выгодный вклад ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуются исполнители для составления коротких (до 500 знаков с пробелами) описаний к видеороликам. Оплата 10-16руб за 1 описание.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для написания 10 актуальных новостей о жизни известных личностей. Работа заключается в отслеживании аккаунтов знаменитостей в соц.сетях (таких как Twitter, Instagram и т.п. ), поиске событий, создании самого свежего, уникального контента ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
На фотографиях три модели различных очков, необходимо сделать описание. Размер описание 500-700 символовКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется человек с пониманием темы, хорошо знающий русский язык. Пишите стоимость 1000 без пробелов за рерайт и копирайт. Тема автоматические ворота, противопожарные двери, сервис ворот, обслуживание воротКопирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен копирайтер для написания текстов описания товаров на сайт (тематика винные шкафы). Наличие портфолио у исполнителя – обязательно. Текст должен быть уникальный(не менее 95%), лаконичный. По сути вам нужно описать отличительные характеристики ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте! Разыскиваю копирайтера (несколько копирайтеров) для написания массива seo-текстов согласно моему техническому заданию. Тематика: Обменник электронных валют. Задание: Необходимо будет писать тексты на посадочные страницы, а также информационные в ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад