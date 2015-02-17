Написать статью с анкорными ссылками

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок141 просмотр

Доброго времени суток! Необходимо написать интересную и привлекательную статью, которую захочется читать и которой захочется делиться по теме одежды и костюмов с естественными анкорными ссылками. Статья размещаться на топовых площадках, типа Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.  

100% уникальность.   

Кол-во символов в каждой – около 4000 с пробелами   

Кол-во ссылок в статье – 1-2 ссылки, в зависимости от темы статьи.   

Стоимость 1000 знаков – 200 рублей.  

Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ: написали и прислали статью – мы проверили – оплачиваем.  

Оплата на любые реквизиты, желательно банковские.  

Тему статьи нужно придумать исполнителю. 

Примеры предоставляем, их множество.  

В статье должна будет присутствовать прямая речь от руководителя организации, в которой в качестве примера он указывает тот или иной раздел сайта (то есть анкорная ссылка). 

Важно, чтобы у копирайтера был подобный опыт работы с естественными анкорными ссылками, потому предпочтение будет отдаваться именно таким копирайтерам.  

Исполнителю предоставим пример статей, а также более подробное ТЗ, в котором будет указано, какие анкорные ссылки потребуется использовать. 

Срок 17.02.2015 к 17:00 по МСК

9 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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