Написание текстов описания товаров

Нужен копирайтер для написания текстов описания товаров на сайт (тематика винные шкафы). Наличие портфолио у исполнителя – обязательно.

Текст должен быть уникальный(не менее 95%), лаконичный. По сути вам нужно описать отличительные характеристики товара (у каждого товара на сайте есть таблица из которой вы сможете взять информацию). Другой способ написания – рерайт с других сайтов. Нам все равно. Главное уникальность.

Для начала нужно будет написать 20 текстов. Объем одного текста – 500 знаков. Цена 70руб/1000 знаков с пробелами.

Если все понравится и нам и вам всего нужно будет 250+ текстов.

Срок выполнения, способы и очередность оплаты обсудим с выбранным исполнителем отдельно.

Пример хорошего, на мой взгляд текста: globoteh.ru/kholodilnik-v...

В дальнейшем, с понравившимся копирайтером планируем долгое, плодотворное сотрудничество.