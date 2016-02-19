ТЗ о новости о выставке недвижимости

Необходимо написать новость о предстоящей выставке недвижимости

Все подробности и ТЗ в прикрепленном файле.

Работаем следующим образом: вы выполняете работу, присылаете; мы смотрим если нас устраивает - заключаем с вами сделку и производим оплату.

Требования:

- Опыт работы в копирайтинге от 1 года.

- Умениеписать качественные продающие тексты.

- Отсутствие лексических и грамматических ошибок.

Условия работы:

цена за проект - 30 у.е.