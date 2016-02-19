ТЗ о новости о выставке недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки212 просмотров

Необходимо написать новость о предстоящей выставке недвижимости

Все подробности и ТЗ в прикрепленном файле.

Работаем следующим образом: вы выполняете работу, присылаете; мы смотрим если нас устраивает - заключаем с вами сделку и производим оплату. 

Требования:

- Опыт работы в копирайтинге от 1 года.

- Умениеписать качественные продающие тексты.

- Отсутствие лексических и грамматических ошибок.

Условия работы: 

цена за проект - 30 у.е.

9 лет назад
margo3386
34 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

veselova_ee
Екатерина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель.Внимательный копирайтер. Качественные тексты, без води и лишних слов, читаешь - и понимаешь. соблюдает сроки.
Отличный заказчик - знает чего хочет, быстро выходит на связь, понятно отвечает на возникающие вопросы. Оплата в срок!

Заявки фрилансеров

veselova_ee
Екатерина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад

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