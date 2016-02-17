Копирайт - 500 статей про диеты и схожие женские темы

Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы.

Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей.

Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста.

На каждый текст будет дано тех задание.

Пример тех задания можно посмотреть тут: https://goo.gl/iHMJhh

Для облегчения проверки соответствия ТЗ, есть специальный сервис, который делает это автоматически.

Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% провекра с помощью http://text.ru