Написать уникальный продающий текст по дымоходам из нержавеющей стали около 4000 символов
Копирайт - 500 статей про диеты и схожие женские темы
Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про диеты и схожие женские темы.
Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей.
Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста.
На каждый текст будет дано тех задание.
Пример тех задания можно посмотреть тут: https://goo.gl/iHMJhh
Для облегчения проверки соответствия ТЗ, есть специальный сервис, который делает это автоматически.
Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% провекра с помощью http://text.ru
Заявки фрилансеров
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