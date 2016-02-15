Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Что необходимо сделать, Рерайт: 1. Изменить тексты на странице "О сайте" 2. Изменить тексты на странице "Правила" 3. Изменить тексты ...
Для сайта по строительной тематике надо написать сео статьи + title
Добрый день!
Для сайта по строительной тематике надо написать сео статьи + текст для title , keywords, description .
Есть разбивка запросов по разделам.
около 200 статей по 2000 символов.
Прошу при заявке указывать стоимость за 1 статью + текст для title , keywords, description .
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