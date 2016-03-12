Копирайтеры на проект (тематика депрессия, стресс)

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Завершен14 заявок344 просмотра

На проект требуется несколько копирайтеров, планирую набрать 2-3 человека.

РАБОТА РАЗОВАЯ! Около 10 статей на человека.

Тематика - стресс, депрессия, фобии, мании, шизофрения. Психология, на легком стыке с медициной.

Размер одной статьи 5-10k 

Оплата - начиная с 30 рублей,  растем до 50 рублей (за 1000 знаков)

Понимаю что для старта оплата невысокая, но если человек проявит себя, возможно работа на других проектах.

Остальные условия сотрудничества оговариваются.

Жду ваших заявок. Обязательно указывайте (в идеале) skype или mail для связи.

9 лет назад
TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

yanapie
Яна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$20
3 дня
Яна показала себя хорошим специалистом, всегда на связи, не срывает сроки, способна воспринимать критику и делать из этого соответствующие выводы. Продолжаем сотрудничество, по другим проектам. Рекомендую
Владимир - отличный заказчик и специалист. Огромное количество самых разнообразных и интересных тем, всегда грамотные ТЗ, своевременная оплата выполненных текстов. Очень рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

yanapie
Яна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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