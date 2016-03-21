Написание 9 текстов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок255 просмотров

Написание текстов на тему открытия и регистрации бизнеса в Эмиратах. Необходимо написать 9 текстов согласно технического задания, общее количество символов 25K. Тексты должны быть качественными и глубоко разрывать тему. Техническое задание, можно спросить личным сообщеним.

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
$30
3 дня
Хорошо написаны тексты, было приятно посотрудничать
Все отлично: грамотное ТЗ, своевременная оплата, всегда на свзи! Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
9 лет назад
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Копирайтинг

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