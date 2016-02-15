Требуется тематическая статья с ключевыми словами на тему бизнеса, франчайзинга. Кол-во знаков от 2 до 5 тыс. Нужен поисковый популярный запрос, пока не определился с темой. В принципе подойдёт любая тема, кроме ...
Ищем копирайтера
Требуется копирайтер для написания текстов, описание товаров для интернет магазина. Требования прописаны в ТЗ. Схема работы такая:
1. подключаем к google аккаунту
2. исполнитель выкладывает файлы
3. сошник их корректирует и помечает, что требуется доработка или принимает
Для начала готовы сделать предоплату за несколько тысяч знаков. Если понимаем, что сработаемся, то начинаем активно работать.
Заявки фрилансеров
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