Ищем копирайтера

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок549 просмотров

Требуется копирайтер для написания текстов, описание товаров для интернет магазина. Требования прописаны в ТЗ. Схема работы такая:

1. подключаем к google аккаунту

2. исполнитель выкладывает файлы

3. сошник их корректирует и помечает, что требуется доработка или принимает

Для начала готовы сделать предоплату за несколько тысяч знаков. Если понимаем, что сработаемся, то начинаем активно работать.

9 лет назад
stanislavn
Станислав 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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