Ищем копирайтера

Требуется копирайтер для написания текстов, описание товаров для интернет магазина. Требования прописаны в ТЗ. Схема работы такая:

1. подключаем к google аккаунту

2. исполнитель выкладывает файлы

3. сошник их корректирует и помечает, что требуется доработка или принимает

Для начала готовы сделать предоплату за несколько тысяч знаков. Если понимаем, что сработаемся, то начинаем активно работать.